Доходные дома Никонова и Бадаева в Петербурге признали памятниками

Доходный дом Бадаева в Петроградском районе Петербурга признали памятником регионального значения. Фото: КГИОП

Доходные дома Никонова и Бадаева, которые расположены в Петроградском районе Петербурга, признали памятниками регионального значения. Их внесли в государственный реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщает КГИОП.

Доходный дом Бадаева построили в 1902-1903 годах по проекту Павла Сюзорова. Здание также выполнено в стиле поздней эклектики, но еще включает в себя элементы барочно-классицистического стиля. Свое имя дом получил в честь почетного гражданина Пантелеймона Бадаева. Находится здание на углу Большого проспекта Петроградской стороны и улицы Ленина.

Доходный дом Никонова представляет собой многоэтажный жилой дом, состоящий из нескольких корпусов. Они занимают прямоугольный участок между Большой Пушкарской улицей и Большим проспектом Петроградской стороны. Здания возвели в 1902 году по проекту известного петербургского архитектора Николая Никонова.

- Кирпичный лицевой фасад дома по Большому проспекту оформлен в стиле поздней эклектики с мотивами «русского» стиля, - отметили в КГИОП.