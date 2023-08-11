Оставшийся один дома семилетний мальчик-инвалид звал на помощь с балкона в Петербурге

Спасатели с крыши полезли на помощь ребенку. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Помощь спасателей 10 августа понадобилась семилетнему мальчику-инвалиду на Авангардной улице в Петербурге. Ребенок вышел на балкон и начал звать на помощь, потому что ему стало страшно одному дома. По словам соседей, семья малыша – неблагополучная. Мать то и дело выпивает с друзьями. Видео, как спасатели с крыши пытаются добраться до балкона пятого этажа, появилось в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

- Детей ни раз забирали с сотрудниками полиции от матери. Но она приезжала к отцу детей с другими мужчинами и забирала их обратно. Отец и сейчас забрал двух других деток. А этот мальчик – не его сын. Поэтому он остался, - рассказывает очевидец, вероятно, хорошо знакомая с семьей.

Она объяснила, что в прошлый раз, когда к женщине приезжала опека, она не пустила никого из сотрудников к себе домой. Предупреждения поступали ей постоянно, но мать все равно поступала по-своему. Обратят ли специалисты в очередной раз внимание на ситуацию, пока не ясно.