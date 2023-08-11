Иностранец попытался незаконно провезти бриллиантового Иисуса в Петербург

Золотое ожерелье с бриллиантовым Иисусом нашли в багаже иностранца в Пулково. Фото: СЗТУ

Гражданина Нигерии с бриллиантовыми украшениями поймали в аэропорту Пулково. Дело в том, что иностранец пошел через «зеленый» коридор, хотя драгоценности подлежали таможенному декларированию. Поэтому, когда его багаж досматривали, сотрудники обратили внимание на браслет и ожерелье с подвеской в виде Иисуса, выполненного со вставками из бриллиантов и фианитов. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

- Проведенная экспертиза показала, что изделия, перемещаемые нигерийцем, изготовлены из золота 585 и 750 пробы и оцениваются в более чем 2,1 млн рублей, - добавили в пресс-службе.

Иностранец пояснил, что не знал о необходимости декларировать драгоценности. Фото: СЗТУ

Иностранец пояснил, что драгоценности ему подарили родители, и он не знал, что их надо декларировать. Однако, как говорится, незнание не освобождает от ответственности. В его действиях усмотрели признаки контрабанды стратегических важных товаров и ресурсов. А это, между прочим, уголовная статья, за которую можно получить до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.