Выплату в 500 тысяч рублей для участников спецоперации с орденами введут в Петербурге

Смольный подготовил выплату в полмиллиона рублей для участников спецоперации с орденами. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный подготовил еще одну выплату для участников спецоперации. Как следует из проекта постановления правительства Петербурга, единовременную выплату в 500 тысяч рублей начнут получать военнослужащие, которые награждены орденами или имеют звание Героя России. В случае смерти бойца, деньги смогут получить его родственники.

- Выплата предоставляется однократно военнослужащим при условии наличия у них места жительства в Петербурге на день завершения своего участия в спецоперации, а при отсутствии места жительства в России - место пребывания в Петербурге, - говорится в тексте постановления.

Отметим, что сейчас всем контрактникам из Петербурга также выплачивается 500 тысяч рублей. Если боец получит ранение, то ему выплатят еще от 500 тысяч до 1 млн рублей. А в случае смерти родственники получат 2 млн рублей.