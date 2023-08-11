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НовостиПроисшествия11 августа 2023 12:08

Стая бездомных собак напала на петербурженку во Фрунзенском районе

СК возбудил дело после нападения стаи бездомных собак на петербурженку
Анастасия НУРАДИЛОВА
СК расследует дело по поводу нападения собак на женщину.

СК расследует дело по поводу нападения собак на женщину.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Во Фрунзенском районе Петербурга стая собак напала на женщину. Инцидент произошел 5 августа. Животные сильно покусали 44-летнюю пострадавшую. Она попала в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

- По версии следствия, неустановленные должностные лица Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, которыми заключен государственный контракт с ООО «Ветеринарный госпиталь», несмотря на неоднократные обращения граждан не приняли мер к локализации и отлову бездомных собак, - объяснили в региональном ведомстве.

После случившегося возбудили уголовное дело по статье о халатности. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Сейчас пострадавшая петербурженка чувствует себя удовлетворительно и идет на поправку. В больнице ей оказали необходимую медицинскую помощь, обработали места укусов и отпустили домой на амбулаторное лечение.