Стая бездомных собак напала на петербурженку во Фрунзенском районе

СК расследует дело по поводу нападения собак на женщину. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Во Фрунзенском районе Петербурга стая собак напала на женщину. Инцидент произошел 5 августа. Животные сильно покусали 44-летнюю пострадавшую. Она попала в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

- По версии следствия, неустановленные должностные лица Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, которыми заключен государственный контракт с ООО «Ветеринарный госпиталь», несмотря на неоднократные обращения граждан не приняли мер к локализации и отлову бездомных собак, - объяснили в региональном ведомстве.

После случившегося возбудили уголовное дело по статье о халатности. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Сейчас пострадавшая петербурженка чувствует себя удовлетворительно и идет на поправку. В больнице ей оказали необходимую медицинскую помощь, обработали места укусов и отпустили домой на амбулаторное лечение.