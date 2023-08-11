Врач в Петербурге отделалась условкой за миллионные взятки на стройках Минобороны

Суд огласил приговор по делу о взятке. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге 11 августа суд вынес приговор по делу о многомиллионных взятках при строительстве объектов Минобороны. 12 человек получали деньги от компаний, которые работали в рамках госконтрактов на военных стройках Западного военного округа. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

- Общая сумма взяток составила 10 миллионов рублей, - уточнили в ведомстве.

Одна из женщин в ОПГ была врачом по коммунальной гигиене и несла ответственность за осуществление госстройнадзора. Она выдавала заключения, что объекты соответствуют проектным документам. За это и получала деньги.

Все привлеченные к ответственности лица игнорировали нарушения участников тендера. Незаконной деятельностью они занимались в разных регионах. Суд вынес приговор женщине. Она получила семь лет условно. Кроме этого, осужденная выплатит одной из компаний 200 тысяч рублей.