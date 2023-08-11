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НовостиПроисшествия11 августа 2023 12:51

Виновников массовой драки мигрантов с ножами задержали в Ленобласти

Полицейские в Ленобласти поймали виновников массовой драки мигрантов, в которой пострадали несколько человек
Анастасия НУРАДИЛОВА
Массовая драка произошла 7 августа. Фото: МВД по СПб и ЛО

Массовая драка произошла 7 августа. Фото: МВД по СПб и ЛО

Сотрудники уголовного розыска в Ленобласти задержали участников массовой драки мигрантов на Пугаревском карьере. Иностранцы устроили бой на ножах и пистолетах вечером 7 августа и стали фигурантами дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В медицинское учреждение были доставлены двое участников конфликта, 33 и 36 лет, с ножевыми и травматическими ранениями. Еще один участник конфликта, 31-летний иностранный гражданин, самостоятельно обратился за медпомощью и после ее оказания покинул медучреждение, - рассказали в ведомстве.

На данный момент по этому делу задержаны четыре человека. Трое из них – родственники. Работают на Софийской овощебазе. Ссора между мигрантами произошла из-за старого конфликта. Теперь полицейские устанавливают роль каждого задержанного участника драки на Пугаревском карьере.