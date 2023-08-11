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НовостиОбщество11 августа 2023 13:07

Суд Петербурга вынес устное замечание выпускнику за телефон на экзамене

Выпускник отделался устным замечанием после посещение экзамена с телефоном в Петербурге
Анастасия НУРАДИЛОВА
Парень не явился на суд.

Парень не явился на суд.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мировой судья в Петербурге рассмотрел административное дело о нарушении на экзамене. Выпускник принес с собой на ЕГЭ по русскому языку мобильный телефон. Все произошло 22 июня в аудитории школы №14 Невского района. О случившемся 11 августа сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Выпускник не пришел в суд. Судья прекратил производство, а парню вынесли устное замечание, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Хоть и формально нарушение действительно зафиксировано, оно не принесло никакого вреда окружающим и не представляло опасности. Суд оценил характер нарушения и поэтому не стал назначать существенного наказания.

Напомним, недавно на экзамене со шпаргалкой попался репетитор с огромным стажем работы. Мужчина сдавал математику вместе с подростками. Но оценивать его работу никто уже не будет - мужчину с позором выгнали из аудитории.