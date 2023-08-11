Арт-парк с фонтаном разобьют на проспекте Добролюбова в Петербурге

Арт-парк с фонтанным комплексом появится в Петроградском районе Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петроградском районе Петербурга планируют разбить арт-парк. Его разместят на проспекте Добролюбова неподалеку от зданий Верховного суда России, Судебного департамента при Верховном суде страны и Дворца танцев Бориса Эйфмана. Как рассказали в Управлении делами президента РФ, этот парк должен стать самым высокотехнологичным общественным пространством в стране. Об этом пишет «Петербургский дневник».

- Предполагается, что арт-парк оснастят по последнему слову техники. В нем разместится множество прогулочных дорожек, водоемов, развлекательно-познавательных зон и зон отдыха, а также фонтанный комплекс, - рассказали в Управлении.

На данный момент специалисты разрабатывают проектную документацию новой зеленой точки в Петербурге. Строительство зданий, а также самого арт-парка будут финансировать за счет федерального бюджета.