Козочки Камори стали новыми питомцами Ленинградского зоопарка

Новые питомцы появились в Ленинградском зоопарке. Фото: Ленинградский зоопарк

В Ленинградском зоопарке теперь живут козочки новой породы. Домашние Камори отличаются забавными длинными ушами. Их разводят в Камбодже, Индии, Пакистане и других восточных странах. В зверинце их поселили рядом с камерунскими собратьями. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба зоопарка.

- Сейчас в огороженном от посетителей вольере детского зоопарка вместе с камерунскими живут и новые козочки Камори: мальчик Цезарь и девочка Клеопатра. Им всего по 6 месяцев, новые питомцы уже прошли карантин и потихоньку выходят в свет. Просим любить и жаловать! - рассказали специалисты.

Шоколадно-рыжие питомцы немного отличаются по цвету. Мальчик полностью коричневый, а девочка – в пятнышках. Камори энергичные, ласковые и любопытные. Цезарь с Клеопатрой еще подрастут. Животные достигают 1,2 метра в холке – особенно самцы.

Петербуржцам предложили прогуляться с парочкой коричневых ушастиков вдоль Кронверкской протоки в 12:00 13 августа.