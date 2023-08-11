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НовостиПроисшествия11 августа 2023 14:23

Машина упала с домкрата и раздробила ноги 16-летнему подростку в Петербурге

Врачи несколько часов оперировали 16-летнего подростка, на которого упал с домкрата автомобиль
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Машина упала на 16-летнего подростка в Петербурге.

Машина упала на 16-летнего подростка в Петербурге.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врачи несколько часов спасали 16-летнего подростка от ампутации ног. В больницу его привезли после ремонта автомобиля. Оказалось, что юноша поставил машину на домкрат, но механизм не выдержал. В результате транспорт рухнул на молодого человека и раздробило ему кости. Об этом рассказали в пресс-службе педиатрического университета.

- Врачи диагностировали у подростка открытые переломы, вывихи, ушибленные раны пальцев правой стопы, закрытый перелом плюсневой кости. Пострадали также левая стопа и голень, - указали специалисты.

Врачам пришлось по кусочкам собирать раздробленные кости. Например, кость одного из пальцев восстанавливали из четырех фрагментов. Врачи пять часов проводили операцию, чтобы собрать все ткани воедино, и им это удалось. Теперь подростку предстоит долгое лечение и реабилитация. Медики надеются, что после восстановления пациент сможет ходить.