Петербурженка отсудила у виновника ДТП 300 тысяч рублей за смерть сына в аварии

Петербурженка отсудила 300 тысяч рублей за смерть сына в ДТП. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербурженка попыталась отсудить более 1,2 млн рублей у виновника ДТП, в котором погиб ее сын. Из них миллион она просила в качестве компенсации морального вреда и еще порядка 215 тысяч рублей за расходы на похороны и установку памятника. Однако суд удовлетворил иск лишь частично и взыскал с водителя 300 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Авария произошла 30 декабря 2019 года в деревне Агалатово. В тот вечер перед «Джипом» выскочил пешеход. Поскольку дорога была мокрая из-за дождя, а также вдоль проезжей части отсутствовали фонари, водитель не смог вовремя заметить человека и затормозить. После случившегося он сразу позвонил в 112. Приехавшие на место медики смогли лишь констатировать смерть. Позже выяснилось, что пешеход был очень сильно пьян.

- Учитывая данные обстоятельства, а также то, что действия погибшего, находившегося в момент ДТП в состоянии сильного опьянения вне пешеходного перехода, содействовали возникновению вреда. При этом в действиях ответчика нарушений ПДД не установлено. Суд взыскал с водителя компенсацию морального вреда в соответствии с требованиями разумности и справедливости в размере 300 тысяч рублей, - добавили в пресс-службе.