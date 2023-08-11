Дело о мошенничестве экс-главы комитета по информатизации передали в суд Петербурга

В суд Петербурга поступило дело экс-главы комитета по информатизации Ивана Громова. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дело о мошенничестве почти на 245 млн рублей бывшего главы комитета по информатизации и связи Ивана Громова ушло в Смольнинский районный суд Петербурга. По делу также проходит его брат Павел Громов и еще 11 человек. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербруга, братьям вменяют 14 эпизодов мошенничества и три эпизода легализации денег.

- Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Ивана и Павла Громовых и еще 11 лиц. К производству уголовное дело пока не принято. Недвижимость и машины некоторых фигурантов под арестом, - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что братья продолжат находиться под стражей до 23 августа. Сейчас в деле насчитывается 163 тома. Комитет подал к ним иск почти на 216 млн рублей.

Отметим, что Иван Громов возглавлял городской комитет с 2012 по 2016 год. Его задержали 7 декабря 2021 года.