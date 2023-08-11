В Янино после нападения мигрантов на подростков появилась народная дружина

Улицы Янино начнут патрулировать дружинники вместе с росгвардейцами и полицией. Фото: Олег ЗОЛОТО

Недавно стало известно о группе из подростков-мигрантов, которые держат в страхе Янино. Так, 9 августа в общественность потрясла история, когда один ребенок угрожал другому пистолетом, чтобы тот отдал ему футболку. Историей заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Позже возбудили уголовное дело о хулиганстве. А теперь на борьбу с незаконными действиями подростков выйдут сами жители Янино. В поселке для патрулирования улиц создали народную дружину. Об этом сообщает комитет правопорядка и безопасности Ленобласти.

- В ближайшее время жители Янино, изъявившие желание принимать участие в охране правопорядка, будут записаны в добровольную народную дружину, - говорится в сообщении ведомства.

Дружинники будут патрулировать улицы поселка вместе с сотрудниками полиции и Росгвардии.