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НовостиОбщество11 августа 2023 15:59

В Янино после нападения мигрантов на подростков появилась народная дружина

Дружинники будут патрулировать улицы вместе с полицейскими и росгвардейцами
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Улицы Янино начнут патрулировать дружинники вместе с росгвардейцами и полицией.

Улицы Янино начнут патрулировать дружинники вместе с росгвардейцами и полицией.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Недавно стало известно о группе из подростков-мигрантов, которые держат в страхе Янино. Так, 9 августа в общественность потрясла история, когда один ребенок угрожал другому пистолетом, чтобы тот отдал ему футболку. Историей заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Позже возбудили уголовное дело о хулиганстве. А теперь на борьбу с незаконными действиями подростков выйдут сами жители Янино. В поселке для патрулирования улиц создали народную дружину. Об этом сообщает комитет правопорядка и безопасности Ленобласти.

- В ближайшее время жители Янино, изъявившие желание принимать участие в охране правопорядка, будут записаны в добровольную народную дружину, - говорится в сообщении ведомства.

Дружинники будут патрулировать улицы поселка вместе с сотрудниками полиции и Росгвардии.