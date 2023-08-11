Почти 80% дорог отремонтировали в Петербурге к августу 2023 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дорожные рабочие из Петербурга активно ремонтируют покрытия и тротуары в городе на Неве. В этом сезоне они уже восстановили почти 80 процентов дорог от годового плана. В общей сложности, специалисты обновили более 700 тысяч квадратных метров полотна. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– За неделю с 7 по 11 августа специалисты отреставрировали асфальт на общей площади почти в 28 тысяч «квадратов». Грунтовое покрытие заменили на 13 тысячах квадратных метров, – уточнили в пресс-службе городского правительства.

Кроме того, привели в порядок дорогу на улицах Мичуринской, Уфимской и Центральной. Кстати, рабочие выровняли Чкаловский проспект между улицами Петрозаводской, Ленина, Бухарестской, Зольной. А обновили покрытие на Таллиннском и Гатчинском шоссе, а также на углу Светлановского и Северного проспектов.