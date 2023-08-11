Спрос на преподавателей в Петербурге вырос на 9% за месяц. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На рынке труда Петербурга вырос спрос на преподавателей и работников сферы науки. За последний месяц, как сообщили аналитики рекрутингового сервиса HeadHunter, в Северной столице опубликовали около двух тысяч вакансий. Эта цифра оказалась на девять процентов больше, чем месяцем ранее, и на 41% больше, чем летом прошлого года.

– Подобная тенденция наблюдается и на всероссийском рынке трудоустройства, – говорится в представленных сервисом инфографиках.

По всей стране за последний месяц работодатели опубликовали более 21 тысячи вакансий в сфере образования. К слову, по сравнению с июнем на это количество приходиться около восьми процентов. Если же взвешивать данные с аналогичным периодом прошлого года, рост еще выше: потребность в специалистах увеличилась на 11 процентов.

А зарплаты, как отмечают эксперты, либо вообще не подросли, либо стали лишь немного больше.