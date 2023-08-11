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НовостиОбщество11 августа 2023 17:14

Лукашенко обеспокоен приостановкой работы автобусов МАЗ в Петербурге

Президент Белоруссии захотел разобраться в приостановке эксплуатации автобусов Минского автомобильного завода
Элеонора КУРЮМОВА
Лукашенко обеспокоен приостановкой работы автобусов МАЗ в Петербурге.

Лукашенко обеспокоен приостановкой работы автобусов МАЗ в Петербурге.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге приостановили эксплуатацию автобусов Минского автомобильного завода (МАЗ). Причиной временной заморозки работы транспорта опасность возгорания. Эта ситуация обеспокоила президента Белоруссии Александра Лукашенко. Поэтому он поручил разобраться в решении властей Петербурга. Об этом пишет агенство БелТА.

– Нас душат конкуренты из-за пожара в автобусе в Питере. Сейчас там работает госкомиссия. Мы выдержим конкуренцию, потому что это хорошие, качественные автобусы, – сказал глава Республики Александр Лукашенко.

Он также отметил, что производитель МАЗов не успевает полностью закрывать потребности в транспорте из-за их популярность. Напомним, что накануне в комитете по транспорту Петербурга заявили о приостановке эксплуатации 137 автобусов белорусского производства. Специалисты обнаружили неполадки, способные спровоцировать возгорание.