Без вести пропавшего 61-летнего пенсионера ищут волонтеры в Петербурге. Фото: «ЛизаАлерт»

В Петербурге волонтеры «ЛизыАлерт» разыскивают без вести пропавшего 61-летнего пенсионера. Местный житель ушел из дома в Красном Селе 2 августа. С тех пор прошло больше недели, но его местоположение остается по-прежнему неизвестным. Об этом активисты поисково-спасательного отряда рассказали в своем официальном сообществе ВКонтакте.

– Помогите найти человека! Может находиться в вашем районе, – обратились добровольцы к неравнодушным петербуржцам.

В Сети уже разлетелись ориентировки на мужчину. Среди них активисты указали рост около 175 сантиметров, плотное телосложение, карего цвета глаза и седые волосы. В день исчезновения на пропавшем была серая футболка, темно-синие спортивные штаны, а также серые кеды. Всю известную информацию можно сообщить напрямую инфоргу Катерине по телефону 8 921 378 68 85.