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НовостиЗдоровье11 августа 2023 17:58

Смертность от болезней системы кровообращения снизилась в Петербурге на 15%

В Петербурге снижается смертность от болезней системы кровообращения
Элеонора КУРЮМОВА
Смертность от болезней системы кровообращения снизилась в Петербурге на 15%.

Смертность от болезней системы кровообращения снизилась в Петербурге на 15%.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Смертность от болезней системы кровообращения снизилась в Петербурге на 15 процентов к 2022 году. Такие показатели в городе зафиксировали благодаря спецпроекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Его реализацию контролирует лично губернатор Беглов. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

– В Северной столице внедряют клинические рекомендации по ведению больных, совершенствуют систему первичной помощи, строят лечебно-диагностические корпуса и расширяют спектр высокотехнологичной медицины, – рассказали в городском правительстве.

Самочувствие 99,8 процента пациентов, прошедших высокотехнологичные операции из-за сердечно-сосудистых заболеваний, контролируются у врачей-специалистов. По подготовленной программе, в городе на Неве ожидают увеличение продолжительности жизни до 79,11 лет к 2030 году.