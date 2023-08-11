В Петербурге завершили один из этапов строительства Московско-Дунайской развязки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Московско-Дунайской развязке подрядчик завершил монтаж двух укрепленных балок будущего путепровода через улицу Ленсовета в Петербурге. 60-тонные блоки на стройплощадку привезли специальным тралом. А непосредственно устанавливали их с помощью двух мощных кранов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– На Московско-Дунайской развязке сделали более четырех тысяч тонн металлоконструкций, – добавили в городской администрации.

Пока что строительные работы на полуторакилометровом объекте идут по графику. Завершить их планируют в 2024 году. Сейчас специалисты возводят фундаменты опор основного хода и съездов, монтируют железобетонные плиты проезжей части. Рабочие почти закончили прокладывать инженерные сети и наружное освещение. Дальше планируется установить павильоны на остановках общественного транспорта, обустроить тротуары и велодорожку в 1,3 километра. Кстати, также сделают и лифты для маломобильных граждан.