Газель сгорела дотла на улице Добролюбова в Петербурге. Фото: скриншот видео

В Петроградском районе Петербурга поздним вечером, 11 августа, случился пожар. О том, что разъяренное пламя в качестве жертвы выбрало себе автомобиль, а не привычную квартиру, на пульт спасателей сообщили очевидцы. Они же и опубликовали видео с охваченной огнем «Газелью» в телеграм-канале «Мегаполис».

– Сообщение о пожаре на улице Добролюбова поступило около девяти часов вечера. Десять сотрудников МЧС на двух пожарных машинах оперативно прибыли на место возгорания, – уточнили в пресс-службе организации.

Когда прибыли специалисты, автомобиле уже все потенциально сгораемые части превратились в угольки. Через 20 минут пожар удалось полностью ликвидировать. К счастью, из-за разбушевавшейся стихии никто не пострадал. Но один из свидетелей происшествия невероятно завороженно смотрел на охваченную огнем машину. Не станем предполагать, какие чувства он испытывал от вида тлеющего кузова.