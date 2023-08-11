«Зенит» избежал штрафа за несогласованный парад чемпионов в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дзержинский и Октябрьский суды Петербурга не стали штрафовать футбольный клуб «Зенит», из-за прошедшего в мае парада чемпионов. Напомним, бело-сине-голубые не согласовали массовое праздничное мероприятие в честь своей победы на всероссийском уровне с полицией. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– Суды города на Неве прекратили делопроизводство об административном правонарушении в отношении «Зенита» и Александра Румянцева, – добавили в пресс-службе ведомств.

Специалисты объяснили, что причиной прекращения обоих постановлений стали аналогичные протоколы в Петроградском районном суде. Клуб оштрафовали на целых 300 тысяч рублей, а Румянцеву как непосредственному сотруднику службы безопасности назначили наказание в пять раз меньше. Его заставят выплатить всего 60 тысяч рублей.

Как известно, привлекать к ответственности за одно и то же правонарушение несколько раз нельзя.