1,5 трлн рублей выделят на развитие здравоохранения Петербурга до 2028 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Александр Беглов подписал постановление о корректировке госпрограммы развитие здравоохранения в Петербурге. Из бюджета направят 1,5 триллиона рублей в течение ближайших пяти лет. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Финансирование потратят на повышение качества жизни граждан старшего поколения, развитие детского здравоохранения, борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, систему оказания первичной медико-санитарной помощи, – рассказали в пресс-службе городской администрации.

Сейчас в Северной столице продолжают обеспечивать больницы и поликлиники новейшими видами оборудования. Кроме того, ежегодно в учреждениях появляются инновационные медтехнологии и методы диагностики. Также в городе стремятся сделать более доступными цифровые сервисы: электронную запись к врачу и рецепты.