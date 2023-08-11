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НовостиЗдоровье11 августа 2023 19:30

1,5 трлн рублей выделят на развитие здравоохранения Петербурга до 2028 года

Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов
Элеонора КУРЮМОВА
1,5 трлн рублей выделят на развитие здравоохранения Петербурга до 2028 года.

1,5 трлн рублей выделят на развитие здравоохранения Петербурга до 2028 года.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Александр Беглов подписал постановление о корректировке госпрограммы развитие здравоохранения в Петербурге. Из бюджета направят 1,5 триллиона рублей в течение ближайших пяти лет. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Финансирование потратят на повышение качества жизни граждан старшего поколения, развитие детского здравоохранения, борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, систему оказания первичной медико-санитарной помощи, – рассказали в пресс-службе городской администрации.

Сейчас в Северной столице продолжают обеспечивать больницы и поликлиники новейшими видами оборудования. Кроме того, ежегодно в учреждениях появляются инновационные медтехнологии и методы диагностики. Также в городе стремятся сделать более доступными цифровые сервисы: электронную запись к врачу и рецепты.