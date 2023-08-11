Воздушный шар поехал по трассе в Лужском районе Ленобласти. Фото: скриншот видео

День всех влюбленных еще совсем не скоро, но жителям Ленобласти ничего не мешает создавать романтическую обстановку уже сейчас. Так, накануне на шоссе в Лужском районе региона заметили воздушный шар с сидящей в нем парой. Несмотря на свое название, передвигался аппарат по самой настоящей и асфальтированной дороге. Видео появилось в телеграм-канале «Мегаполис».

– У воздухоплавателей наверное что-то пошло не так, – предположили очевидцы, заметившие огромную «машину» на трассе.

Что именно, правда, никто не решился уточнить. Конечно, герои этого видео вполне могли почувствовать себя героями какого-нибудь французского фильма: смеркающееся небо и шум задеваемых деревьев. Но езда на воздушном шаре практически в полной темноте не самый безопасный вид досуга. Смогла парочка взлететь или хотя бы остановиться, история умалчивает.