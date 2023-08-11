В трех районах Петербурга прошли рейды против незаконной торговли. Фото: Артем КИЛЬКИН

Специалисты комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности проводят рейды против точек нелегальной торговли. Накануне инспекторы обошли три района Петербурга. Они обнаружили и демонтировали два несанкционированных объекта, автолавку, а также составили два административных протокола. Об этом пишет «Мойка78».

– На улице Адмирала Коновалова нашли незаконный ларек с бахчевыми культурами. Объект ликвидировали, а участок освободили, – цитирует издание пресс-службу профильного комитета.

Также поступили и с автолавкой на Исаакиевской площади. Передвижную кофейню изъяли. Еще один рейд состоялся в Красногвардейском районе на улице Стахановцев. Здесь освободили землю от бесхозного торгового объекта общей стоимостью около 150 тысяч рублей.

Ранее spb.kp.ru писала, что более 60 незаконных торговых точек ликвидировали за две недели в Петербурге.