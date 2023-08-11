Суд Петербурга приговорил врача к условному за взятки на стройках Минобороны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ленинский районный суд Петербурга приговорил к семи годам условно врача за многомиллионные взятки. Женщина, как рассказали в объединенной пресс-службе ведомств города на Неве, числилась специалистом по коммунальной гигиене на стройках Минобороны и состояла в ОПГ. Фигуранты отмыли более десяти миллионов рублей.

– Обвиняемая была ответственной за осуществление госстройнадзора на всех объектах Западного военного округа, – уточнили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Медик выдавала ложные заключения, что объекты соответствуют проектным документам. Она признала свою вину. Правоохранители заключили с ней досудебное соглашение о сотрудничестве. Сейчас врач отделалась условкой с пятилетним испытательным сроком. Кроме того, ее лишили права занимать должности на госслужбе на семь лет. К слову, она также выплатит одной из компаний компенсацию в 200 тысяч рублей.