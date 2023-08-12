Массовое ДТП произошло на улице Ленсовета в Петербурге. Фото: ДТП и ЧП

Массовое ДТП открыло пятничный вечер, 11 августа, в Московском районе Петербурга. На улице Ленсовета столкнулись минимум пять машин. Больше всех досталось водителям, просто оставившим свой транспорт на обочине. Видео с места происшествия появилось в группе «ДТП и ЧП | Петербург».

– Самая широкая улица района. Если автомобилисты смотрели на дорогу, а не в телефоны, то объяснить, как произошло столкновения невозможно, – написал один читателей сообщества в социальной сети ВКонтакте.

На сделанной прохожим видеозаписи видно, что одну из машин нехило развернуло из-за удара. Транспорт занял половину проезжей части. Из-за этого всем остальным участникам движения пришлось объезжать «могучую кучку» по встречной полосе. Естественно, на дороге образовалась, со слов свидетелей ДТП, пробка. По предварительным данным, пострадал только транспорт.