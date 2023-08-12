Бастрыкину доложат о проверке из-за сгнившего жилого дома в поселке Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители поселка Кирпичное уже семь лет страдают из-за бездействия управляющей компании. В двухэтажном доме на Ленинградской области беспрерывно протекает крыша, гниют перекрытия, а коммуникации давно пришли в негодность. Из-за этого главе Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о проверке, организованной местными правоохранителями.

– В СМИ появилась информация о проживании жителей Ленобласти в ненадлежащих условиях: с растрескавшимися стенами и сырым подвалом. Несмотря на неоднократные обращения в управляющую компанию, капитальный ремонт дома запланирован только через десять лет, – добавили в пресс-службе российского ведомства.

Бастрыкин запросил доклад не только о ходе проверки и установленных обстоятельствах у председателя местного Следственного комитета, но и о принятых мерах по защите прав граждан.