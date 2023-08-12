Теплая и сухая погода будет в Петербурге 12 августа

Сухой и теплый день ожидается в Петербурге 12 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в субботу, 12 августа, порадует жителей и гостей Петербурга. Дожди обойдут город стороной. А температура составит от +23 до +25 градусов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

- Сегодня Петербург остается под влиянием атмосферного фронта, связанного южным циклоном. В такой ситуации сохраняется облачная с прояснениями погода, существенных осадков не ожидается. А вот на территории области вновь пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, температура составит от +21 до +26 градусов, - указывает синоптик.

Ветер подует с запада со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление изменится не сильно и составит 764 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

А в воскресенье, 13 августа, петербуржцам придется взять с собой зонтики. В Северной столице в этот день ожидаются дожди и грозы. Однако осадки не охладят город. Температура составит от +24 до +26 градусов.