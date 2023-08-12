Полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя без прав в Ленобласти

Погоня за пьяным водителем в Ленобласти закончилась стрельбой по колесам. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Погоня за пьяным водителем в Гатчинском районе Ленобласти закончилась стрельбой по колесам. Внимание полицейских на 66 километре дороги «Санкт-Петербург - Псков» привлек «ВАЗ-2114». Машина ехала по середине проезжей части. А когда правоохранители попросили водителя остановиться, то он набрал скорость и попытался скрыться. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Пока полицейские преследовали «ВАЗ», выяснилось, что машина угнанная. Водитель на требование полицейских так и не отреагировал, поэтому им пришлось стрелять по колесам. Позже оказалось, что за рулем находился лишенный прав 34-летний безработный житель поселка Калитино. При этом мужчина был сильно пьян. Как показала экспертиза, уровень алкоголя в его крови более чем в три раза превысил допустимые значения.

- Нарушитель в 2020 году был лишен права управления транспортным средством сроком на 2 года, а в 2021 году еще дополнительно на 11 месяцев и 15 дней, - отметили в пресс-службе.

Мужчину привлекли к административной ответственности по семи статьям. А также на него завели уголовное дело об угоне. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дело за пьяную езду.