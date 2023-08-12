Поджигателя военкомата Петроградского района Петербурга арестовали на два месяца

Суд на два месяца арестовал мигранта, который хотел поджечь военкомат Петроградского района в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

24-летнего мигранта, который вечером 10 августа пришел с бутылкой бензина к военкомату Петроградского района Петербурга, взяли под стражу до 9 октября. Его подозревают в подготовке к теракту. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Следствие полагает, что мужчина, действуя совместно с неустановленными лицами, имея умысел на совершение теракта, приискал бутылку с горючим, а также предмет, служащий для получения открытого огня и пришел к зданию военкомата. Однако преступление до конца не довел, так как его действия пресекли, - передает пресс-служба.

Отмечается, что обвинение хулигану еще не предъявляли.

Напомним, что молодой человек является гражданином Узбекистана. Помимо уголовного дела на него завели административный протокол о нарушении режима пребывания на территории России.