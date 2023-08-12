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НовостиПроисшествия12 августа 2023 8:06

Поджигателя военкомата Петроградского района Петербурга арестовали на два месяца

Суд на два месяца арестовал мигранта, который хотел поджечь военкомат Петроградского района Петербурга
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Суд на два месяца арестовал мигранта, который хотел поджечь военкомат Петроградского района в Петербурге.

Суд на два месяца арестовал мигранта, который хотел поджечь военкомат Петроградского района в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

24-летнего мигранта, который вечером 10 августа пришел с бутылкой бензина к военкомату Петроградского района Петербурга, взяли под стражу до 9 октября. Его подозревают в подготовке к теракту. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Следствие полагает, что мужчина, действуя совместно с неустановленными лицами, имея умысел на совершение теракта, приискал бутылку с горючим, а также предмет, служащий для получения открытого огня и пришел к зданию военкомата. Однако преступление до конца не довел, так как его действия пресекли, - передает пресс-служба.

Отмечается, что обвинение хулигану еще не предъявляли.

Напомним, что молодой человек является гражданином Узбекистана. Помимо уголовного дела на него завели административный протокол о нарушении режима пребывания на территории России.