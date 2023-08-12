Почти 950 грибов собрала петербурженка в лесу Ленобласти

Два дня тихой охоты принесли петербурженки почти 950 грибов. Фото: «Грибы и грибники СПб»

Несколько полных корзин грибов набрала петербурженка в лесу Всеволожского района Ленобласти. Женщина дважды отправлялась на тихую охоту, 9 и 11 августа. Первый день ей принес 447 подберезовиков, подосиновиков и белых, а во второй день в ее корзинках оказался 501 гриб. Этим она поделилась в группе «Грибы и грибники СПб» в соцсети «ВКонтакте».

- Два дня сборов. 9 августа собрали 360 красных, 45 белых и 42 подберезовика. А 11 августа 477 красных, шесть белых и 18 подосиновиков. Рекорд этого сезона, - рассказала петербурженка.

По ее словам, грибы однозначно растут в лесах Ленобласти, но нужны еще дожди, чтобы их стало больше.

Напомним, что недавно в лесу Ленобласти грибники наткнулись на необычные черные лисички. Любители тихой охоты поделились, что растут они в Приозерском районе. Правда встретить полянку с ними не так уж просто. А вот обычных рыжих лисичек там можно насобирать пару корзин.