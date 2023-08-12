11-летний велосипедист попал в больницу с тяжелыми травмами после ДТП в Кронштадте

11-летний мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии после ДТП на тротуаре в Кронштадте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

11-летнего мальчика в тяжелом состоянии днем 11 августа госпитализировали в больницу с Кронштадтского шоссе. Оказалось, что он катался на велосипеде по тротуару рядом с домом 34, и в него влетела «Лада Гранта». Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Мальчика с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, множественными ушибами и ссадинами, в тяжелом состоянии увезли в Детскую больницу №2, - передает источник.

По данным издания, водителя только с начала 2023 года 14 раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Из них восемь дел завели за превышение скорости.

В этот же день в Красном Селе сбили 15-летнюю девочку. Она перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода и попала под колеса «Опель Астра». В результате у нее оказалась сломана нога. В состоянии средней тяжести ее увезли в больницу.