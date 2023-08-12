Домушники похитили из загородного дома петербуржца сейф с деньгами и украшениями

Полицейские задержали домушников, которые обчистили дом петербуржца. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербуржец приехал в свой загородный дом в поселке Стрельна и очень сильно удивился. Кто-то вынес из его жилища сейф, в котором находились 40 тысяч рублей, серебряная цепочка, банковские карты и телефон. Все произошло днем 8 августа. В этот же день мужчина обратился в полицию. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Домушников искали несколько дней. Полицейским удалось выйти на след воришек 10 августа. Оказалось, что дом петербуржца обчистили двое неработающих мужчин 26 и 35 лет с судимостями.

- 10 августа в 18:15 в результате оперативно-розыскных мероприятий, у дома 111к1 по проспекту Энгельса сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления были задержаны двое петербуржцев, - говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело о краже. Максимальное наказание, которое грозит домушникам, предусматривает до шести лет лишения свободы.