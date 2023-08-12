92-летняя петербурженка пустила в квартиру лжегазовиков и лишилась кошелька со сбережениями

Лжегазовики украли кошелек у 92-летней петербурженки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В квартиру к 92-летней петербурженке пришли два мужчины и представились сотрудниками газовой службы. Пенсионерка поверила им и пустила в дом, чтобы они смогли проверить оборудование. Но оказалось, что газовики наведались к старушке совсем не для этих целей. Когда женщина отвлеклась, они стащили кошелек, в котором лежала крупная сумма денег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Неизвестные, явились в квартиру 3 августа в промежутке между 15:00 и 16:00. Они представлялись сотрудниками газовой службы. А после их ухода старушка хватилась кошелька с 51 тысячей рублей, - уточнили в пресс-службе.

После случившегося полицейские возбудили уголовное дело о краже. Спустя несколько дней, 11 августа, правоохранители вышли на след одного из подозреваемых. Его задержали у дома 4 по улице Новоселов. Лжегазовиком оказался 26-летний неработающий житель Тверской области. Второго преступника продолжают искать.