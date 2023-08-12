Память погибших на подлодке «Курск» моряках почтили в Петербурге

В Петербурге прошли памятные мероприятия в годовщину гибели экипажа «Курска». Фото: Артем КИЛЬКИН

23 года назад произошла одна из самых страшных трагедий в истории подводного флота - атомная подлодка «Курск» затонула в Баренцевом море вместе с 118 членами экипажа. В этот траурный день в Петербурге прошли мероприятия, где почти память погибших моряков. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Панихиду по членам экипажа провели в полдень в Николо-Богоявленском морском соборе. Также поминальная служба прошла в церкви Петра и Павла в Сестрорецке. Кроме того, родные погибших моряков, ветераны-подводники и представители правительства города почтили память экипажа у мемориала «Курск» на Серафимском кладбище.

- Петербург был и остается городом военных моряков. Многие из экипажа «Курска» родились в Северной столице, учились, тут жили и живут их семьи. Здесь же многие из подводников нашли упокоение. На Серафимовском кладбище находится самое большое в России захоронение членов экипажа. Мы всегда будем хранить память о наших моряках-подводниках, - сказал губернатор Александр Беглов.

На Серафимском кладбище покоятся 32 моряка, погибших на «Курске». Среди них командир подлодки, Герой России, капитан 1 ранга Геннадий Лячин.