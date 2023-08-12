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НовостиОбщество11 августа 2023 21:00

Сильные дожди обрушатся на Ленинградскую область в ближайшие дни

Температура воздуха продолжит держаться в среднем +23 градусов
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
На Ленинградскую область в ближайшие дни обрушатся дожди.

На Ленинградскую область в ближайшие дни обрушатся дожди.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ближайшие дни Ленинградскую область накроют сильные дожди. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Между тем, по данным погодных агрегаторов, осадки должны прийти на территорию региона уже в это воскресенье, 13 августа. Но на температуру они не повлияют и в городе по-прежнему будет наблюдаться около +23 градусов.

- В Ленинградской области прогнозируется сильный дождь в ближайшие дни, - сказал метеоролог.

По его словам, непогода также придет в Новгородскую, Амурскую, Омскую и Томскую области, Краснодарский край и ряд других регионов России.

Напомним, что ранее об ухудшении погоды в Петербурге рассказал главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, в Северной столице 13 августа пройдут дожди и грозы. А температура в этот день составит от +24 до +26 градусов.