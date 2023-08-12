Современную зону отдыха торжественно открыли в Зеленогорском парке Петербурга

Обновленную площадку для отдыха торжественно открыли в Зеленогорском парке Петербурга. Фото: vk.com/zpkio

В Зеленогорском парке Петербурга 12 августа прошло торжественное открытие новой зоны отдыха, которая разместилась напротив дома 536 по Приморскому шоссе. Специалисты постарались создать там современную площадку. В частности, возвели крытую сцену с пандусами, чтобы на нее могли спокойно попасть маломобильные группы населения. По бокам установили полукруглые большие столы со скамейками и табуретами. Также предусмотрели защиту от солнца в виде навесов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Специалисты постарались максимально встроить площадку в ландшафт, сохранить изначальные природные данные, при этом создать красивое и современное пространство, в том числе для маломобильных групп населения, - отметил вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий.

Кроме того, специалисты привели в порядок дорожки и газоны, посадили цветы на клумбах и в вазонах, поставили урны. Теперь там есть все условия для проведения массовых мероприятий или групповых занятий.