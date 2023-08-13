Дожди с грозой пройдут в Петербурге 13 августа

В Петербурге ожидаются дожди. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В воскресенье, 13 августа, Петербург находится под влиянием циклона. Из-за этого в городе будет облачная погода с прояснениями. В Северной столице пройдут кратковременные дожди. В некоторых местах даже с грозами. Об этом сообщает главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

- Температура воздуха составит от 23 до 25 градусов в Петербурге. В области будет от 21 до 26 градусов. Северо-западный ветер подует со скоростью от трех до восьми метров в секунду, - говорится в сообщении.

Атмосферное давление будет падать, но останется около нормы. В понедельник ночью и утром осадки сохранятся, зато днем их не предвидится. Воздух прогреется до 23-25 градусов.

Напомним, в субботу было тепло и даже жарко. Дождя в городе не было, но на следующий день погода переменилась.