Банно-гостиничный комплекс разгорелся на 325 «квадратов» в Парголово

В Петербурге загорелся банно-гостиничный комплекс. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Частный банно-гостиничный комплекс загорелся на Центральной улице в Парголово. Пожар в Выборгском районе начался 12 августа около 23 часов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- В частном банно-гостиничном комплексе происходило горение четырех деревянных домов общей площадью 325 квадратных метров, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Пожарные боролись с огнем около двух часов. Примерно в 1:14 пламя удалось полностью ликвидировать. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место пожара выезжали пять машин и 22 спасателя.

Причины и обстоятельства случившегося предстоит выяснять дознавателям. О том, проводилась ли эвакуация в здании, не сообщается.

Напомним, накануне трехлетний малыш пролил на себя жидкость для розжига. Пламя от костра перекинулось на ребенка. С сильнейшими ожогами он попал в больницу.