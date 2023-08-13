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НовостиПроисшествия13 августа 2023 7:51

Совершенные в 2012 году кражи шуб и денег раскрыли в Петербурге

Полицейские в Петербурге раскрыли преступления с кражей дорогих шуб и крупной суммы денег, произошедшие в 2012 году
Анастасия НУРАДИЛОВА
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге завершилось расследование уголовного дела о хищении дорогих шуб и денег с применением оружия и насилия. В 2012 году мужчина собрал трех соучастников. Вместе они в октябре ворвались в торговое помещение, напали на сотрудницу, угрожали ей оружием и похитили шубы общей стоимостью более двух миллионов рублей. Но на этом преступники не остановились.

- В декабре преступники снова похитили шубы из норки и бобра. У них было оружие, маскировка, рации. К месту они приехали на машине, похожей на инкассаторскую. Общая сумма ущерба тогда составила более трех миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В январе 2013 года преступники ограбили вуз. Связали сторожа и угрожали оружием. Они распилили банкомат и достали из него шесть миллионов рублей.

Преступления раскрыли в марте 2022 года. В квартире одного из мужчин нашли наркоплантацию. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.