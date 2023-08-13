Трехлетний малыш пролил на себя жидкость для розжига и загорелся в Ленобласти

Ребенка госпитализировали в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленобласти трехлетний малыш попал в больницу с ожогами после отдыха на даче. Ребенок пролил на себя жидкость для розжига и вспыхнул из-за костра, который находился рядом. Все произошло вечером 12 августа в деревне Семейское в Кингисеппском районе. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Вечером 12 августа в Детскую больницу №1 был доставлен трехлетний житель Невского района. Малыша госпитализировали с термическими ожогами лица, груди, живота, обеих ног и правой руки, в тяжелом состоянии, - рассказал источник.

По предварительной информации, около пяти часов вечера малыш на некоторое время остался без присмотра родителей. Взрослые не заметили, как ребенок пролил на себя опасную жидкость. Помощь мальчику оказывают врачи. Подробности случившегося пока не сообщаются.