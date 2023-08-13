Трех подростков с отравлением привезли в больницы Петербурга за сутки

Детей госпитализировали в городские больницы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге за сутки в больницы попали трое подростков с отравлением. 14-летнюю школьницу госпитализировали в ночь на 12 августа: она отравилась психотропными веществами. В тяжелом состоянии ребенка поместили в реанимацию. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Девочку забрали из квартиры на проспекте Культуры. Семья неполная. На учетах не состоит. Девочку воспитывает только мама, - рассказал источник.

Около 10 часов утра 12 августа в больницу попала девочка, которой на вид 17 лет. Ее забрали от станции метро «Улица Дыбенко». Подросток отравилась наркотиками и психотропными веществами. Состояние девочки оценили как тяжелое.

Еще одну 15-летнюю девочку привезли с Лиговского проспекта. У жительницы Тувы диагностировали острое отравление наркотиками. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь. Подробности отравлений детей не раскрываются.