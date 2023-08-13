Поиски без вести пропавшего 10-летнего мальчика начались в Карелии

Мальчик не вернулся домой в Петрозаводске. Фото: "Лиза Алерт"

В Карелии начались поиски 10-летнего мальчика, который ушел из дома 12 августа и не вернулся обратно вовремя. Ребенка ищут в Петрозаводске. На ситуацию обратили внимание не только сотрудники полиции, но и волонтеры отряда «Лиза Алерт», которые разместили на своих ресурсах ориентировку с фотографией школьника.

- Рост пропавшего ребенка – 158 сантиметров. Он нормального телосложения, со светло-русыми волосами и серыми глазами, - говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в соцсетях.

Известно, что в день исчезновения ребенок был одет в серо-фиолетовую толстовку, черную футболку с красными вставками, такие же шорты, белые кеды и черно-белую кепку. С собой у школьника была черная поясная сумка.

Сейчас волонтеры ищут добровольцев, которые готовы отправиться на поиски мальчика и помочь распространять ориентировки.