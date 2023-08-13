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НовостиПроисшествия13 августа 2023 9:55

«Перепутал с обидчиками сына»: В Ленобласти мужчина выстрелил в двух незнакомцев

Мужчина выстрелил в двух незнакомцев на привокзальной площади в Толмачево
Анастасия НУРАДИЛОВА
На мужчину возбудили уголовное дело.

На мужчину возбудили уголовное дело.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Ленобласти задержали мужчину, который стрелял в людей на привокзальной площади в Толмачево в ночь на 12 августа. 45-летний электромонтажник искал обидчиков своего сына, но перепутал их с другими людьми. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Его ребенка избили двое неизвестных. Но он выстрелил в других людей – 37-летнего мужчину и 18-летнего парня. Стрелял из аэрозольного устройства «Пионер» светошумовыми боеприпасами, - рассказали в региональном ведомстве.

Из-за действий мужчины пострадал 18-летний молодой человек. Он попал в больницу с ожогом глаза. Врачи оценили состояние парня как удовлетворительное. На виновника случившегося возбудили уголовное дело о хулиганстве. Расследование продолжается. За преступление ему грозит лишение свободы сроком на пять лет. Подробности избиения ребенка не сообщаются.