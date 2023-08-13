Роспотребнадзор перечислил петербуржцам полезные овощи в августе

Петербуржцам рассказали о полезных августовских овощах. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Роспотребнадзоре жителям Петербурга рассказали, на какие овощи следует обратить внимание в августе. По мнению специалистов, чтобы по максимуму зарядиться витаминами, в последний месяц лета нужно готовить блюда из капусты разных видов, тыквы, редьки, гороха, брюквы, брокколи, кукурузы, сладкого перца, кабачков, баклажанов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

- По-прежнему в топе овощей молодая картошка, морковь, свекла, репчатый лук и летний лук-порей, огурцы, редис, сельдерей, стручковая фасоль, фенхель, чеснок. И, конечно, в августе на первый план выходят помидоры – можно сравнительно недорого купить как сладкие черри, так и сливовидные и сочные розовые томаты, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ведомстве предупредили туристов из Петербурга об опасности заразиться лихорадкой в других странах.