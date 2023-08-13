20 человек эвакуировали из пожара в трехкомнатной квартире в Петербурге

Спасатели вывели из опасной зоны трех человек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Серьезный пожар случился в Калининском районе Северной столицы днем 13 августа. На Полюстровском проспекте загорелась трехкомнатная квартира. Сообщение об этом поступило спасателям около 14:30. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

- Загорелась одна из комнат. Площадь пожара составила 14 квадратных метров, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

По предварительной информации, в происшествии пострадал один человек, его госпитализировали в больницу. 20 человек эвакуировали с места пожара. Трех человек спасатели вывели из опасной зоны.

Ликвидировать огонь удалось около трех часов дня. На место происшествия выезжали четыре пожарные машины и 19 спасателей. Дознавателям предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося. Состояние пострадавшего не уточняется.