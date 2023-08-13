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НовостиПроисшествия13 августа 2023 14:05

Байкер насмерть разбился об бетонную стену на улице Мечникова в Петербурге

Полицейские проводят проверку после смерти мотоциклиста в аварии на улице Мечникова в Петербурге
Анастасия НУРАДИЛОВА
Сотрудники полиции разбираются в случившемся.

Сотрудники полиции разбираются в случившемся.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге проводят проверку после смертельной аварии, в которой погиб мотоциклист. Все произошло днем 13 августа в гаражном кооперативе в Калининском районе. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 13 августа в 12.11 в полицию Калининского района поступила информация о том, что у дома 29 корпус 3 по проспекту Мечникова произошло ДТП с мотоциклистом, в результате которого водитель байка скончался, - рассказали в ведомстве.

Специалисты уже установили личность погибшего. Им оказался 50-летний мужчина, который управлял мотоциклом «Харлей Дэвидсон». Водитель не справился с управлением и влетел в бетонную стену. Байкер получил травмы, не совместимые с жизнью. Смерть наступила на месте.

Сотрудники правоохранительных органов в Северной столице выясняют все обстоятельства случившегося. Проверка продолжается.