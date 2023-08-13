В Кронштадте открыли пристань на «Острове фортов» после сообщения о чужом пакете

Специалисты не нашли опасных предметов в пакете. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кронштадте в воскресенье, 13 августа, закрывали дорогу к фортам из-за сообщения о подозрительном пакете около пристани. Но к вечеру движение к культурному кластеру «Остров фортов» все-таки возобновили. Об этом пишет «Мойка 78» со ссылкой на очевидцев.

- В воде обнаружили пакет, который прибило водой. Взрывотехники и правоохранители осмотрели его содержимое, но ничего опасного не нашли, - рассказал источник.

Из-за перекрытия дороги в Кронштадте образовалась пробка из десятков автомобилей. Специалисты в целях безопасности задержали туристов на теплоходе «Метеор». К счастью, сейчас все наладилось. Угрозы никакой нет.

Напомним, в Ленобласти мужчина хотел отомстить обидчикам своего сына, но выстрелил в других людей, потому что перепутал. Инцидент случился на привокзальной площади в Толмачево. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.