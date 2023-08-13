Спасатели в Ленобласти достали из воды тело мужчины, утонувшего 5 августа

В Ленобласти мужчина утонул в карьере. Фото: t.me/acclenobl

В Ленинградской области спасатели достали из воды тело мужчины, который утонул еще 5 августа. Сообщение об исчезновении поступило специалистам 7 августа. Инцидент произошел на Пугаревском карьере. Об этом сообщает пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленобласти.

- 13 августа спасатели обнаружили погибшего, доставили на берег и передали сотрудникам полиции. Указанный карьер не входит в зону патрулирования отряда, - рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Личность погибшего предстоит установить специалистам. При каких обстоятельствах мужчина оказался в водоеме, пока не сообщается.

Напомним, 13 августа помощь спасателей понадобилась жильцам дома на Полюстровском проспекте в Петербурге. Там загорелась трехкомнатная квартира. Пожарные вывели из опасной зоны трех человек. 20 человек эвакуировали. Один мужчина пострадал, его госпитализировали в больницу.